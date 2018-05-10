أصدرت الإدارة العامة لخدمات المناخ بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة،تقريرا عن توقعات الحالة الجوية خلال شهر رمضان المبارك 1439هـ - 16 مايو إلى 14 يونيو، التي تمثل فترة نهاية فصل الربيع وبداية فصل الصيف، ويبدأ أرصادياً في 1يونيو بينما يبدأ فلكياً في 21 يونيو.وأكدت الإدارة أن هذه الفترة تتصف بعدم استقرار الطقس بشكل عام مع تواجد العواصف الرعدية الممطرة خلال النصف الأول من الشهر، خاصة على مرتفعات المنطقة الجنوبية والغربية كما تتواجد العواصف الرملية والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مع تدني في مستوى الرؤية الأفقية، حيث تسجل معدلات درجات الحرارة العظمى في بداية الأربعينات مئوية، وذلك على كل من المنطقة الشرقية، والوسطى، والغربية (خاصة الداخلية).وأشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة السطحية ستكون أعلى من المعدل ،بينما الفرصة مهيأة لهطول أمطار حول المعدل على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية خاصة في النصف الأول من الشهر.ونبهة الهيئة من احتمالية وجود بعض الحالات التي قد تهطل منها أمطار غزيرة علماً بأن هذه الحالات يمكن التنبؤ بها من خلال التوقعات قصيرة المدى (الآنية) التي تُبث في الموقع الإلكتروني للهيئة.