قالت خدمة إسعاف في كينيا اليوم الخميس إن 21 شخصا على الأقل قتلوا عندما فاض سد في مقاطعة ناكورو بغرب البلاد واجتاحت المياه المنازل المجاورة له.وقال مسؤول حكومي إن السد فاض بعد سقوط أمطار غزيرة أسفرت عن "دمار هائل" وأدت إلى وقوع وفيات.ووقع الفيضان في سولاي بمقاطعة ناكورو على بعد 190 كيلومترا شمال غربي العاصمة نيروبي في وقت متأخر أمس الأربعاء.وقال لي كينياجوي حاكم ناكورو في بيان "ألحقت المياه دمارا هائلا بالأرواح والممتلكات. لم نتأكد من حجم الأضرار بعد".وقال محطة (كيه.تي.إن) الإخبارية التلفزيونية الخاصة إن السلطات انتشلت 20 جثة حتى الآن.وقال الصليب الأحمر الكيني على تويتر إنه أنقذ 39 شخصا حتى الآن.وشهدت كينيا، مثل عدد من الدول الأخرى في شرق أفريقيا، سقوط أمطار غزيرة على مدى الشهرين الماضيين. وأعلنت الحكومة أمس الأربعاء أن الأمطار أسفرت عن مقتل 132 شخصا ونزوح 222456 شخصا في 32 دولة منذ شهر مارس.