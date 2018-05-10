ترأس الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، الاجتماع الثالث للجنة العليا لمعايير ومؤشرات الانتقاء المهني وإصدار رخصة قيادة العمل الميداني، الذي عُقد في مكتبه، بحضور أعضاء اللجنة وجمع من مسؤولي المركز الوطني للقياس والتقويم.وخلال الاجتماع، تم استعراض آخر ما توصل إليه الفريق المكلف بالمشروع وإجراءات العمل، والجدول الزمني لتنفيذ المراحل القادمة.وبين الدكتور السند، أن المشروع يأتي في إطار حزمة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها الرئاسة العامة سعياً لتطوير أداء منسوبيها، لتقديم أفضل الخدمات لكافة أفراد المجتمع.