نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 10,044 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين القطاع.ودخل قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات» في مختلف مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية، أسفرت عن التزام 9,097 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 330 منشأة.وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 464 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 301 مخالفة، في حين وصلت المخالفات الأخرى إلى 163مخالفة.ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق «معًا للرصد» على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.