اجتمعت لجنتا الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى مع وفدين برلمانيين من مملكة هولندا وجمهورية ألبانيا،وذلك بمقر المجلس بالرياض، حيث عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الهولندية برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ اجتماعاً مع وفد أعضاء البرلمان الهولندي برئاسة جول فوردويند.كما عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الألبانية في مجلس الشورى برئاسة رئيس اللجنة الدكتور فايز بن عبدالله الشهري اجتماعاً مع وفد أعضاء البرلمان الألباني برئاسة نائب رئيس البرلمان الألباني إيدي بالوكا.وجرى خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون التي تربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا وجمهورية ألبانيا، وبحث سبل تعزيز العمل والتعاون الثنائي على صعيد العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان الهولندي والبرلمان الألباني،وتفعيل دور لجان الصداقة البرلمانية بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.يشار إلى أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية في مجلس الشورى، تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق أكبر قدر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.