«استراتيجية هيئة المدن الاقتصادية في ظل واقع المملكة الجديد» هو عنوان العرض الذي قدمته هيئة المدن الاقتصادية، أثناء مشاركتها في ملتقى القيادات الحكومية في المدينة المنورة، والذي أقيم بمدينة المعرفة الاقتصادية، تحت شعار «استعراض أفضل الممارسات للارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية».الملتقى قام على تنظيمه معهد مدينة المعرفة للقيادة والريادة وذلك في ختام برنامج الأداء الحكومي المتميز، حيث شارك فيه كبار المسؤولين والقيادات بالأجهزة الحكومية من داخل المملكة وخارجها، بهدف استعراض أفضل الممارسات والتجارب المحلية والإقليمية والعالمية في الإدارة الحكومية.وبين رئيس مكتب الاستراتيجية وتحقيق الرؤية في الهيئة عبدالله عيدروس البار،خلال العرض أن هيئة المدن الاقتصادية تهتم بالمشاركة في مثل هذه المنتديات لما لها من دور في التعريف برؤية ورسالة الهيئة، والدور الحيوي للمدن الاقتصادية في تحقيق رؤية المملكة 2030 بإسهامها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، وذلك عبر توفير بيئة استثمارية محفزة، وتوفير خدمات حكومية متكاملة وبكفاءة عالية، بالإضافة لتوفير جودة حياة متفردة في المدن الاقتصادية."وتناول البار خلال العرض التغييرات المهمة التي شهدتها المملكة منذ العام 2015، حيث تم إطلاق برامج تحول كبيرة هي اليوم في طور التنفيذ، مثل برامج تحقيق الرؤية وتأسيس عددٍ من مراكز التميز، وإطلاق عددٍ من مبادرات الدعم الوطنية، مشيراً إلى "إن ارتباط هيئة المدن الاقتصادية بشكل مباشر أو غير مباشر بثمانية من برامج تحقيق الرؤية الـ 12 يحتم عليها زيادة جاذبية المدن الاقتصادية لدعم تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك عن طريق تطوير الأنظمة المحفزة للمستثمرين والشركات التي تصنف ضمن القطاعات المستهدفة في المدن الاقتصادية، بالإضافة لاستقطاب الشركات الوطنية من خلال الخدمات والبنية التحتية المتطورة.