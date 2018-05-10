أعلن الجيش المصري في بيان الخميس عن مقتل 21 من مسلحا خلال الأيام الماضية في اطار عمليته العسكرية التي أطلقها في فبراير.



وجاء في البيان الذي نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك «أسفرت العمليات على كافة الاتجاهات الاستراتيجية على مدار الأيام الماضية عن القضاء على ثلاثة عناصر مسلحة خلال استهداف القوات الجوية لأربعة أوكار».



وأضاف البيان انه تم «القضاء على 18 من العناصر المسلحة شديدة الخطورة خلال تبادل لإطلاق النيران مع قوة المداهمة في شمال ووسط سيناء»، وانه تم القبض على ستة عناصر آخرين و232 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.



ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من مئة من الجهاديين ونحو 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش.



وعلى صعيد احتياجات الأهالي في سيناء في ظل الحملة العسكرية قال الجيش في بيان الخميس إنه يواصل «طرح وتوزيع كميات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لضمان إمداد المواطنين من أهالي شمال ووسط سيناء بكافة الاحتياجات المعيشية