عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أمس جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي محمد علي حمد، وذلك في إطار زيارة رسمية يقوم بها وفد المجلس حالياً إلى جيبوتي .وفي مستهل الجلسة رحب رئيس مجلس النواب الجيبوتي بوفد مجلس الشورى, منوهاً بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين منذ استقلال جيبوتي حيث لقيت الدعم والمساندة من المملكة العربية السعودية ،لافتاً إلى أن هذه العلاقة تنطلق من ورؤى مشتركة تجمع بينهما تجاه مجمل القضايا, مشيراً إلى أن هذه العلاقات تحظى برعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس إسماعيل عمر جيلي وحكومتي البلدين .من جانبه أعرب الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب الجيبوتي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال, مشيداً بعمق العلاقات بين قيادتي وشعبي البلدين مثمناً ما تشهده هذه العلاقات من تطور مستمر على المستويات كافة ، بفضل الجهود المباركة للقيادتين في البلدين لدعم وتقوية مجالات التعاون والعلاقات بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما.وأعرب رئيس مجلس الشورى عن تطلعه لأن تحقق هذه الزيارة مزيدا من العمل في دفع مسيرة التعاون البرلماني بين المجلسين عبر دعم لجان الصداقة في المجلسين، وتبادل الخبرات البرلمانية بين المجلسين.واستعرض الجانبان - خلال جلسة المباحثات - عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ، وأوجه التعاون بين مجلسي الشورى والنواب الجيبوتي على جميع المستويات التشريعية والرقابية، لا سيما تنسيق وتوحيد المواقف في المحافل والمؤسسات والمنظمات البرلمانية ، وذلك بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.حضر جلسة المباحثات عضوي مجلس الشورى المهندس أحمد الأسود والدكتور سليمان الفيفي وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبد العزيز الداود وسفير جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة وعدد من نواب البرلمان الجيبوتي ومسؤوليه .