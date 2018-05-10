تحقق الجهات الأمنية في الليث مع مواطن تم ضبطه ومركبة تعود إليه كانت محملة بحزم من القات المخدر بمركز حفار في الأحسبه، من قِبل قوة أمن الطرق الخاصة بمنطقة مكة المكرمة.وكان الشخص المضبوط قد رفض التوقف لدوريات الأمن بمنطقة عسير وتعمد الاختفاء عن الأنظار والهرب، ليتم تمرير مواصفات المركبة التي يستقلها ووضع عدة نقاط تفتيش بامتداد الطريق إلى الليث، قبل أن يتم رصده عند الثانية فجراً من قِبل دورية تابعه لقوة أمن الطرق الخاصة بمركز حفار في الأحسبه باتجاه الشمال، وتم إبلاغ نقطة التفتيش المفاجئة لمركز حفار بهدف ضبطه، غير أن قائد المركبة لاحظ التواجد الأمني ليحاول مره أخرى الهرب.واستهدفت محاولات قائد المركبة هذه المرة استغلال المنطقة السكنية للهرب والاختفاء، غير أن دوريتين نجحتا في تضييق الخناق عليه واستيقافه بالقوه الجبرية، ليلوذ بالفرار سيراً على الأقدام تاركاً المركبة.وقامت القوات بمتابعته والقبض عليه، وتم تحريز المركبة التي عُثر بداخلها في المرتبة الخلفية والشنطة على 660 حزمة من مادة القات المخدر.وكشفت التحقيقات، أن المركبة تم استبدال لوحاتها بأخرى بهدف تضليل رجال الأمن.