أعلنت إسرائيل إن قواتها "ضربت كل البنية التحتية الإيرانية في سورية"، وذلك في تعليق على الهجمات التي شنتها ردا على إطلاق صواريخ من سورية على قواعد عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان، فجر الخميس.



وقال وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرلمان، اليوم (الخميس)، أن الجيش الإسرائيلي ضرب كل البنى التحتية الإيرانية تقريباً في سورية، في أعقاب إطلاق صواريخ ليلاً على مواقعها في هضبة الجولان المحتلة نسبته إلى إيران.



وأضاف ليبرمان: "ضربنا كل البنى التحتية الإيرانية تقريباً في سورية".



وكانت عشرات الصواريخ قد أُطلقت ليلاً من الأراضي السورية باتجاه الجزء المحتل من قبل إسرائيل في هضبة الجولان، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: "بعد القصف الأول الإسرائيلي على مدينة البعث (جنوب)، أُطلقت عشرات الصواريخ من محافظة القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي المحاذي لها على الجزء المحتل من هضبة الجولان، ولا نعرف الجهة التي أطلقتها".



وكانت إسرائيل قد اتهمت إيران ببدء التصعيد عبر قصف مواقعها في الجولان المحتل بنحو 20 صاروخاً وقذيفة، وردت باستهداف عشرات المواقع العسكرية في سورية، والتي قالت إنها إيرانية، وبينها منصة إطلاق الصواريخ ومنشآت استخباراتية ولوجستية ومستودعات.



وأعلن مصدر عسكري لنظام الأسد عن التصدي لعشرات الصواريخ الإسرائيلية، قبل أن يقول في وقت لاحق أن بعضها استهدف كتائب الدفاع الجوي والرادار ومستودع ذخيرة، من دون تحديد موقعها.



وأكد مدير المرصد، أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مواقع عدة إيرانية وتابعة لحزب الله اللبناني في جنوب البلاد ووسطها وفي محيط دمشق.