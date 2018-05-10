أعرب الرئيس التشيلي سيباستيان بينيرا، عن دعمه لإقامة دولة فلسطينية حرة ومستقلة وذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتي.وصرح بينيرا في أعقاب لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس (الأربعاء)، الذي يقوم بجولة في دول أميركا اللاتينية، أن فلسطين لديها الحق وأيضاً الدعم من تشيلي بأن تكون دولة حرة ومستقلة وذات سيادة وتتمتع بحكم ذاتي، وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره.وكانت تشيلي قدت أيدت عام 2011 انضمام فلسطين إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، وحصولها على وضع دولة مراقب في الأمم المتحدة خلال الولاية الرئاسية الأولى لبينيرا (2010-2014).كما كانت تشيلي الدولة الأولى التي تقيم ممثلية دبلوماسية لها لدى السلطة الفلسطينية عام 1998، وهي تعترف رسمياً بدولة فلسطين منذ يناير 2011.