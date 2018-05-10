أودعت إدارة تعليم بيشة مبلغ 1.041000 ريال (مليون و واحد وأربعين ألف ريال) لدعم تجهيزات المدارس المستحقة للدعم.



أوضح ذلك رئيس التجهيزات المدرسية بتعليم بيشة سعيد العبدلي مشيراً أن المبالغ أودعت في حسابات قادة 95 مدرسة وروضة في قطاعي البنين والبنات، وأن ذلك يأتي ضمن مبادرة الشؤون المدرسية بوزارة التعليم لتخفيف الأعباء الإدارية، وسد احتياج المدارس من التجهيزات المدرسية.



يشار إلى أن عدد المدارس التابعة لتعليم بيشة يبلغ 998 مدرسة للبنين والبنات، تنتشر في 3 محافظات هي بيشة وتثليث وبلقرن.