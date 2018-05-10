أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات العربية التحدة الدكتور أنور قرقاش، أن الإمارات لم تكن يوماً إلا مع اليمن وشعبه، مشيراً إلى أن هذا ما رسَّخه الشيخ زايد بن سلطان ـ رحمه الله ـ.وأضاف: "جهودنا منذ استقلال الإمارات.. وأخيراً ضمن التحالف العربي ماهي إلا شاهد على ذلك".وشدد على أن دماء شهداء الإمارات الطاهرة التي قدمتها ضمن التحالف العربي في حرب التحرير والاستقرار دليل التزام باليمن وشعبه وبالإستقرار الإقليمي، وتضحيات ساهمت في دحر الحوثي ومنعت انتصاره.وقال عبر "تويتر"، اليوم (الخميس): "نستغرب هذه الأيام.. ومع التقدم الكبير على المسار العسكري، والضغط الدولي في المسار السياسي، وتضعضع جبهة العدو، من يروِّج أن للإمارات أطماع في اليمن، وكأنه يسعى إلى مواجهات هامشية تعرقل ما يتحقق على الأرض".وتابع: "علينا جميعا أن نكون يقظين من الذين يسعون إلى تقويض الجهود وهمهم الحفاظ على مصالحهم الشخصية والحزبية، فأيام التمرد الحوثي معدودة وهزيمة التمرد هو هدفنا الأسمى، ويبقى اليمن بكل ترابه لشعبه، حراً أبيا".ولفت إلى أن الإمارات ستعمل مع الأشقاء وضمن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في استعادة الدولة، وكما استلمنا اليمن جريحاً سيسلمه التحالف لشعبه متعافياً قوياً يقرر مواطنيه شكل دولته ومستقبله.واختتم وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي تغريداته قائلاً: "علينا أن ننتبه، وفي هذا المفترق الحرج، ونحن نرى الانتصار تلو الانتصار في الميدان، والضغوط الدولية في المسار السياسي، وتضعضع التمرد الحوثي، من المزايدين والحزبيين القلقين على حصصهم، وتجار الأزمات والحروب".