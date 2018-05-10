كشفت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي الجديدة عن وجود 11 مخاطرة قد تؤثر في تنفيذ «برنامـج تحقيـق الرؤيـة» الحالـية 2030 بسـبب عـدة مخاطـر داخليـة وخارجيـة يمكـن أن تعيـق تطبيـق هـذا البرنامـج وتطويـره حيث استحدث برنامج تطوير المالي 11 نقطة من التدابير لتخفيف الخطر وحددت 6 جهات حكومية مسؤولة عن تطبيق هذه التدابير وهي مؤسسة النقد العربي السعودي، الكيان الوطني للادخار وهي الكيان الحكومي الجديد «تحت التأسيس»، مكتب إدارة الدين العام، هيئة السوق المالية، ووزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط.