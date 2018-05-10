متعب العواد (حائل) @Motabalawwdكشفت وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي الجديدة عن وجود 11 مخاطرة قد تؤثر في تنفيذ «برنامـج تحقيـق الرؤيـة» الحالـية 2030 بسـبب عـدة مخاطـر داخليـة وخارجيـة يمكـن أن تعيـق تطبيـق هـذا البرنامـج وتطويـره حيث استحدث برنامج تطوير المالي 11 نقطة من التدابير لتخفيف الخطر وحددت 6 جهات حكومية مسؤولة عن تطبيق هذه التدابير وهي مؤسسة النقد العربي السعودي، الكيان الوطني للادخار وهي الكيان الحكومي الجديد «تحت التأسيس»، مكتب إدارة الدين العام، هيئة السوق المالية، ووزارة المالية، وزارة الاقتصاد والتخطيط.