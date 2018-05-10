كرّمت خيمة الفكر والإبداع، في دورتها السادسة، والمقامة بمدينة فاس المغربية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بمناسبة اختياره شخصية العام نظير إسهاماته الفكرية. وفي حفلة أقيمت تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس تسلم الأمير سلطان بن خالد الفيصل التكريم ومفتاح فاس نيابة عن الأمير خالد الفيصل، وألقى الأمير سلطان كلمة، نيابة عن والده، قدم فيها الشكر لملك المغرب محمد السادس على رعايته لهذا التكريم الذي يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية. وأعرب عن شكره لخيمة الإبداع على اختيار الأمير خالد الفيصل شخصية العام.من جهة أخرى، أكدت المنسقة العامة لمهرجان «خيمة الفكر والإبداع» الدكتورة لويزة بولبرس لـ «عكاظ» أن الفعل الشعري هو ملاذ الحائرين الباحثين عن حقيقة الوجود بطرحهم أسئلة للكشف، أو على الأقل، محاولتهم فهم وجودهم كشعراء، ووجود العالم من حولهم من بنائه الفلسفي. وقالت إن الأمير الشاعر خالد الفيصل من خلال مؤسسة الفكر العربي، تحمل باقتدار الدور الوظيفي والإبداع النوعي اللذين يمكن أن يعكسهما المثقف السياسي أو السياسي المثقف المنشغل بالمصير العربي، واستذكرت محاضرتها التي ألقتها في العاصمة اللبنانية (بيروت) عام 2000 بعنوان «بؤرة التبدي وأشكال التناص في شعر خالد الفيصل»، مؤكدة أن الأمير خالد شاعر فذ استطاع أن يهذب الشعر ويرفع مكانته في عيون الناس.