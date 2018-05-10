فازت أمس (الأربعاء) رواية «رحلة الخروج» التى تقدمت بها سلسلة الجوائز، التابعة للهيئة المصرية العامة للكتاب بالجائزة الكبرى فى مجال الترجمة في مسابقة «أخبار الأدب». والرواية من تأليف فيرجينيا وولف، وترجمتها للعربية للمرة الأولى راقية جلال الدويك وستصدر قريبا عن «سلسلة الجوائز».من جهتها، قالت دينا مندور رئيس تحرير سلسلة الجوائز إن الجائزة تعد حافزا لمزيد من الاختيارات المتميزة التى تثري المكتبة العربية، إذ إن سلسلة الجوائز قد نشرت العمل الفائز بنفس الجائزة فى العام الماضى، وكان بعنوان «فى منتصف العمر» عن الأدب الصيني، تأليف تشين رونج وترجمة يوسف فرغلي.