هاجم الإعلامي خالد درّاج بعض المؤسسات الصحفية، قائلاً إنها تحتاج لاجتثاث كامل لكل كوادرها واستبدالهم بعقليات تتفاعل مع المجتمع ومشكلاته. وتحدث درّاج بعد أن رحب به رئيس النادي الأدبي بالطائف عطاالله الجعيد في البرنامج التثقيفي لجماعة فرقد التابعة للنادي، عن مواصفات الإعلامي الناجح وعن الاحتراف في الصحافة، وقال إن أغلب المحررين الصحفيين الحاليين متعاونون مع الصحف وليسوا محترفين، مشيراً إلى أنه لا يوجد مسمى صحفي متعاون في الصحافة العالمية، مبدياً أسفه على ذلك.درّاج الذي عبر عن سعادته بالعودة إلى النادي الأدبي الثقافي بالطائف بعد غياب دام لأكثر من 30 عاماً، سلط الضوء في البرنامج الذي نظمه النادي الإثنين والثلاثاء الماضيين تحت عنوان «التحولات المهنية في ممارسة العمل الإعلامي» على مراحل الصحافة والحركة الصحفية بالمملكة، مشيراً إلى دور الطائف الإعلامي في مراحل الصحافة السعودية، وقال إن الطائف تقع في مرحلة وسط بين صحافة الأفراد وصحافة المؤسسات في عهد الملك فيصل رحمه الله، الذي اجتمع مع ملاك الصحف في مدينة الطائف، وقال لهم: «نتطلع لدمج الصحف الفردية وتحويلها إلى مؤسسات صحفية». وأكد درّاج أن الصحف الورقية مازالت محل ثقة المعلن أكثر من الصحف الإلكترونية رغم التراجع الواضح في أرقام توزيعها.