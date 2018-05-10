غياب محمد جبر

البكر في الأيام الثقافية في طاجكستان

أمسية «الأسطورة» في الباحة

تساءل الناقد الدكتور أحمد التيهاني عن غياب الشاعر محمد جبر الحربي، مستحضرا نصوصه الباسقة، إذ يرى التيهاني أن لغة الحربي هي قصيدته، أو «خديجته»، أو هي ما يقوله الحب، أو «ما لم تقله الحرب»، حيث يكثر تساقط الأمطار البريئة على صفحات الأفئدة، لتأتي القصيدةُ محملةً بالكثير من الطفولة العذبة، زاخرةً بـ«خديجة» التي كلما هطلت على قصيدة، «طلعت فتاة الليل من صبح الهواء، فأورقت تينا وزيتونا».اختتمت الثلاثاء الماضي في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه الأيام الثقافية السعودية التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة خلال الفترة من 5 ــ 8 مايو الجاري. وتضمنت فعاليات الأيام الثقافية طوال إقامتها على عدة أجنحة شملت جناحاً خاصاً للحرمين الشريفين، وكسوة الكعبة، وجناح مياه زمزم، كما اشتمل على جناح التمور والنخيل، وأجنحة الملبوسات التقليدية، والأعمال اليدوية، والخط العربي، والفنون الجميلة، وجناح الطفل.وأقيم في اليوم الختامي محاضرة بعنوان «تمكين المرأة السعودية في المجتمع السعودي» ألقتها الدكتورة فوزية البكر تطرقت خلالها إلى نجاحات المرأة السعودية.ينظم نادي الباحة الأدبي اليوم، أمسية أدبية، يتحدث فيها الأديب إبراهيم بن يحيى الزهراني عن الأسطورة في منطقة الباحة، وذلك على مسرح قرية ذي عين الأثرية بالمخواة. وأوضح رئيس النادي الشاعر حسن بن محمد الزهراني أن الأسطورة التي سيتحدث عنها الأديب الزهراني تحتل مكانة مرموقة في الفكر الإنساني، وأن استلهامها يسهم في تطور الفنون الإبداعية وخلق الكثير من الجمال والدهشة، مشيراً إلى أنه سيصاحب الأمسية التي تقام بالتعاون مع جمعية ذي عين التراثية واللجنة الثقافية بالمخواة ويشرف عليها النادي بتقديم عدد من اللوحات التراثية والألوان الفلكلورية الشعبية التي ستؤديها الفرقة التراثية بقرية ذي عين.