غياب محمد جبرتساءل الناقد الدكتور أحمد التيهاني عن غياب الشاعر محمد جبر الحربي، مستحضرا نصوصه الباسقة، إذ يرى التيهاني أن لغة الحربي هي قصيدته، أو «خديجته»، أو هي ما يقوله الحب، أو «ما لم تقله الحرب»، حيث يكثر تساقط الأمطار البريئة على صفحات الأفئدة، لتأتي القصيدةُ محملةً بالكثير من الطفولة العذبة، زاخرةً بـ«خديجة» التي كلما هطلت على قصيدة، «طلعت فتاة الليل من صبح الهواء، فأورقت تينا وزيتونا».
البكر في الأيام الثقافية في طاجكستاناختتمت الثلاثاء الماضي في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه الأيام الثقافية السعودية التي نظمتها الهيئة العامة للثقافة خلال الفترة من 5 ــ 8 مايو الجاري. وتضمنت فعاليات الأيام الثقافية طوال إقامتها على عدة أجنحة شملت جناحاً خاصاً للحرمين الشريفين، وكسوة الكعبة، وجناح مياه زمزم، كما اشتمل على جناح التمور والنخيل، وأجنحة الملبوسات التقليدية، والأعمال اليدوية، والخط العربي، والفنون الجميلة، وجناح الطفل.
وأقيم في اليوم الختامي محاضرة بعنوان «تمكين المرأة السعودية في المجتمع السعودي» ألقتها الدكتورة فوزية البكر تطرقت خلالها إلى نجاحات المرأة السعودية.