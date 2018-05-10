توعدت أمانة جدة المقاولين المخالفين الذين يتخلصون من مخلفات البناء في حي التيسير شرق المحافظة، بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم، وإلزامهم بتوفير حاويات لرفع الدمارات.وأكدت الأمانة تعقيبا على ما نشرته «عكاظ» بعنوان «كفاية التيسير تسد عجز الأمانة» في (9/8/1439)، أن النظافة تنفذ في الحي حسب الخطة التشغيلية وبمتابعة من قبل مدير عقد المنطقة، مشيرة إلى أنها خاطبت شركة المياه الوطنية بشأن المياه الجوفية التي يعاني منها الحي. وكانت «عكاظ» نشرت تقريرا حول إطلاق سكان حي التيسير مبادرة «كفاية» نظفوا من خلالها الحي وأزالوا المخلفات التي انتشرت في شوارعه بكثافة، بعد أن يئسوا من تحرك الأمانة لإزالتها.