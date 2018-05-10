أوضحت إدارة المستشفى الخاص الذي أخلاه الدفاع المدني في جنوب جدة أمس الأول، تحسبا لاشتعال النيران فيه، أن صافرات الإنذار أُطلِقت دون اندلاع حريق في المبنى، ما أدى على الفور لرفع درجة التأهب والاستعداد بالمستشفى احترازيا. وذكرت تعقيبا على ما نشرته بعنوان «حضر الدفاع المدني وبقيت سلاسل المواقف مغلقة» أمس، فرق الأمن والسلامة بالمستشفى توجهت إلى المبنى لإخلائه، وتم تفعيل إجراءات إدارة الطوارئ وإبلاغ الدفاع المدني فورا الذي قدم إلى الموقع على وجه السرعة. وأكدت أنه جرى فتح سلاسل المواقف الطارئة المخصصة لآليات الدفاع المدني، فور وصول تلك الآليات، وهو المتبع للحفاظ على بقاء هذه المواقف خالية، مطمئنة أنه لم تقع إصابات أو أي خسائر في الأرواح. وتقدمت إدارة المستشفى بجزيل الشكر للدفاع المدني وجميع إدارات الشؤون الصحية بمحافظة جدة والهلال الأحمر على سرعة استجابتهم للإنذار ومجهوداتهم في الإخلاء.