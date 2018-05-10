اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عبدالله الغزال للعمل كعضو في اللجان المنظمة لنهائيات كأس العالم القادمة في روسيا 2018، وذلك بعد اجتيازه الاختبارات والمقابلات كافة وحضوره العديد من ورش العمل، إضافة إلى الدورات التدريبية في مدينة زيورخ السويسرية، إلى أن نال ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم.ويعد الغزال السعودي الوحيد الذي تم اختياره من قبل الاتحاد الدولي للانضمام لطاقم عمله في نهائيات كأس العالم عبر لجنة الإعلام والإحصاء، كما أنه يعتبر إحدى الكفاءات الوطنية الشابة الطموحة التي تعمل في المجال الإعلامي السعودي.من جهته، عبر عبدالله الغزال عن سروره بهذا الاختيار، قائلاً: سعادتي لا توصف كون «فيفا» اختارني للانضمام لعضوية لجانه في نهائيات كأس العالم بروسيا 2018، فذلك الأمر يدعو للفخر والاعتزاز، وسأكون عند حسن ظن الجميع وذلك بالظهور المشرف في الحدث التاريخي والرياضي الأول عالمياً.