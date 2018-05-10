بدأت إدارة نادي الوحدة برئاسة حاتم خيمي في اتخاذ الخطوات الأولية كي تقوم بإغلاق عدد من القضايا المتراكمة على النادي سواء داخلياً أو دولياً، تمهيداً لتسجيل لاعبين محترفين محليين وأجانب، إذ نجحت في إغلاق قضيتين هذا الأسبوع لدى «فيفا»؛ الأولى للاعب الأوروغوياني ليما والثانية للمدافع السوري جهاد الباعور، فيما تبقت قضية واحدة لدى «فيفا» للمهاجم البرازيلي باريتو فليبي، وجار العمل حالياً على إغلاقها.وأشارت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» إلى أن التوجه خلال الفترة القادمة نحو متابعة القضايا الداخلية الموجودة لدى غرفة فض المنازعات كي يتم حلها بشكل كامل، وهي 25 قضية، منها 24 لاعباً محلياً وأجنبي واحد هو المدرب السابق خير الدين مضوي، إذ تقدر المبالغ التي ستغلق هذه القضايا بـ16 مليون ريال.من جهة أخرى، صرفت إدارة النادي راتب شهرين للاعبين المحترفين وراتب شهر للعاملين، وجاءت كل هذه المصروفات المالية من إغلاق للقضايا ورواتب بدعم من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ.