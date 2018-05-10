حاصر عدد كبير من الجماهير نجوم نادي فالنسيا الإسباني ظهر أمس (الأربعاء) قبل انطلاقة مواجهة النصر ضمن اعتزال النجم الموسيقار فهد الهريفي، إذ استقبلوا نجوم فالنسيا المدافع الدولي لويس غايا، غونزالو غويديس، رودريغو مورينيو، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية معهم، الجماهير حضرت من كافة مدن المملكة إضافة ومن والكويت، وذلك حسب ما بثه الموقع الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية.من جانبه، أشعل الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع التواصل الاجتماعي حماس جماهير «الشمس» وكافة محبي النجم الدولي «الموسيقار» فهد الهريفي بعدما بثوا صوراً مميزة نالت إعجاب جميع النشطاء عبر «تويتر».