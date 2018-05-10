كشف عضو مجلس إدارة نادي الوحدة والمشرف العام على كرة القدم عبدالله خوقير عن وجه السياسة القادمة لإدارة ناديه برئاسة حاتم خيمي، وذلك عندما أشار إلى أن هناك خارطة عمل شاقة لا بد تنفيذها للوصول للقمة، وانتشال الكيان من الأخطاء الماضية التي عصفت به وجعلت نتائجه مخيبة للآمال، جاء ذلك خلال حواره الأول والمطول عبر «عكاظ»، إذ أكد أنهم في مجلس الإدارة سيكون اهتمامهم بكافة الألعاب المختلفة ليس على صعيد كرة القدم فقط، وأوضح خوقير أن فريق القدم سيقوم بتسريح 22 لاعباً، كما شدد أن مهمته الإدارية التي كلف بها من قبل رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بدأت وهو متواجد ضيفاً عبر برنامج الخيمة، مطالباً كافة الوحداويين إزالة ونسيان خلافات الماضي التي عصفت بالكيان وأدت إلى انخفاض نتائجه، وتوالت عملية الهبوط والصعود لفريق القدم وباقي الألعاب. وعن مقولته السابقة بأن أعضاء شرف الوحدة مفلسون، أكد خوقير أنه صادق في تلك المقولة وأن الشرفيين ماذا قدموا من دعم معنوي ومادي للكيان غير المشاكل والانقسامات التي عصفت به، لكنه بالوقت الراهن مستعد للذهاب إليهم لتقديم الاعتذار وفتح صفحة جديدة.. إليكم تفاصيل ثنايا الحوار:• من أين بدأت مهمتك في إعادة صياغة أوراق كرة القدم لفريق الوحدة؟•• ما في شك بدأت مهمتي عبر برنامج «الخيمة» حينما كلفني رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ أن أكون مديراً للفريق الأول لكرة القدم، كذلك الإعلان عن تكفله بـ7 محترفين أجانب، حينها وأنا في البرنامج كان «عقلي شغال» في عملية التحضير بتكوين فريق قوي يستطيع منازلة كل الفرق، كما بدأت بتكوين إدارة الفريق الأول أتولى إشرافها والمهندس مروان دمنهوري نائبا وعصمت بابكر مديراً للكرة، وأعمل حالياً على تطوير الأداء المهني لكافة الأجهزة الفنية والإدارية لكافة قطاعات كرة القدم بالنادي.• ماذا تقصد كافة القطاعات هل هناك غربلة شاملة للأجهزة الفنية والإدارية في كرة القدم؟•• هناك تطوير لكافة القطاعات السنية، حيث عقدت اجتماعاً مع الأجهزة الفنية والإدارية لقطاع الفئات السنية، وقمت بتجديد الثقة فيهم لأن الموسم الماضي رغم الظروف الصعبة والقاسية إلا أنهم حققوا نتائج ومراكز متقدمة في الدوري الناشئين المركز الخامس والشباب المركز السادس، لكن سندعمهم في بداية الموسم القادم بمعسكرات خارجية وتقديم لهم كل الدعم المادي والمعنوي.• وماذا عن غربلة الفريق الأول؟•• الفريق الأول مقبل على غربلة شاملة هناك تسريح من 20 الى 22 لاعبا واستقطاب لاعبين جدد من فئة النجوم، لأن البقاء للأصلح، أي عنصر نرى أن فيه فائدة في بقائه أو إبعاده سوف نفعل من أجل مصلحة النادي العليا، وهذه السياسة العامة لإدارة حاتم خيمي حتى على مستوى التنظيم الداخلي للنادي هناك ترتيبات وتنظيم لوضع الكيان داخلياً وإدارياً ومالياً، لذلك يجب أن يكون كل شيء في الوحدة على مستوى عال من الجودة وعقب نهاية الغربلة، سنبدأ في استقطاب لاعبين محليين وأجانب، إضافة إلى أننا سنقيم معسكرين، داخليا وخارجيا، في إحدى الدول الأوروبية.• هل لك أن توضح أكثر.. ماذا تقصد في التنظيم الداخلي؟•• أنا عضو مجلس إدارة كما يعرف الجميع، لم أدخل النادي منذ 9 سنوات وحينما دخلت النادي أخيراً مع الأسف الشديد النادي أقرب إلى الفوضى في الترتيب الداخلي مكاتب قديمة ومستلزمات سكن اللاعبين قديمة جداً، لذلك لا بد من سياسة تغيير شاملة داخلية لكل شيء في النادي وجعله نموذجيا، لكي الكل يحتذي به، لأنه يعتبر واجهة أهل مكة الرياضية وهذا ما يعمل عليه حاتم خيمي الآن، تغيير الوضع الداخلي لكي يكون مقر النادي بيئة خصبة لجلب الجميع.• أبرز العوائق التي قد تواجهونها؟•• نحن اليوم ولله الحمد وبفضل الله وبفضل من رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ الذي ذلل كافة الصعوبات وتوفير الدعم المالي والمعنوي ورفع الحظر عن قرار منع التسجيل، إضافة لجلب لاعبين، بعد كل هذه الوقفة أعتقد لا توجد أي عوائق ولله الحمد تقف حجر عثرة في طريقنا لتحقيق مراكز ونتائج متقدمة الموسم القادم.•يعني أفهم من كلامك أن الموسم القادم بلا عوائق بتاتاً؟•• إن شاء الله ما يكون هناك عوائق، لكن الشيء الذي أتوقع حاضرا، ألا وهو كيف ننجح بإزاحة الفكر المترسب في عقول بعض الناس الذي يعتبر ولاؤهم لبعض الأشخاص على حساب النادي وأنا لا أريد أن أدعم فلانا حتى يرحل من النادي، ويأتي فلان لكي أدعمه، هذا الفكر خلف نادي الوحدة كثيراً ورمى به في مؤخرة الأندية وجعله بعيداً من البطولات بسبب الانقسامات بين أهل مكة.• لكن الانقسامات ليست جديدة، كيف من الممكن التغلب عليها؟•• نحن اليوم في مرحلة متجددة ويجب أن يستثمرها الوحداويون لأننا في مرحلة اقتناص الفرص فوقفة آل الشيخ خلف نادينا يجب أن ننسى خلافاتنا الماضية ونضع أيدينا في يد «أبو ناصر» ونتوحد في جسد واحد أفضل للكيان، عن نفسي مستعد أقوم بالذهاب إلى كافة الوحداويين، سواء «الملتقيات، المنتديات، البشكات» لكي أتحاور معهم من أجل مصلحة النادي، ودعني استغل الفرصة عبر منبركم الإعلامي أقول للجميع «أنا سأكون متسامحا» ومستعدا للتعاون مع كل وحداوي، وكل ذلك لكي ننسى الماضي وخلافاته، لأن كياننا تضرر كثيراً وبسبب تلك الخلافات تدهورت نتائجنا وتواجدنا في مراكز مؤلمة ومخيبة.• تتحمل جزءا من توتر علاقاتك مع أعضاء الشرف حينما وصفتهم بأنهم عالة ومفلسون.. كيف تطالبهم بالعودة الآن؟•• أخي عبدالله، بكل أسف أقولها، أعضاء شرف نادي الوحدة منذ 50 عاماً وهم مفلسون ولم يقدموا الدعم الكافي لا المادي وحتى المعنوي، إضافة إلى الوقفة الصادقة التي تقود النادي إلى المراكز المتقدمة، هم تخلوا عنه وقاموا برميه في المجهول يصارع من عدة سنوات البقاء والصعود، ولم يلتفتوا له، هذه مرحلة سابقة وانتهت بخيرها وشرها، اليوم أنا أعيد وأكررها مستعد للذهاب إلى منازلهم، وأقدم اعتذاري عن أي خطأ بدر مني، ولهم الحق أن يثبتوا عكس كلامي ويسارعون في دعم مادي ومعنوي يعيد الفرسان الى مربع الأقوياء والمنافسة على بطولات الموسم.• هل هناك مهمات معينة حددها لكم آل الشيخ عقب تكليفكم؟•• إعادة الهيبة لنادي الوحدة في كافة الألعاب وتطويره لكي يكون قادراً على تأدية رسالته تجاه أهل مكة والعمل على إيجاد حلول لكافة العقبات لكي يكون في وضع يمكنه من المنافسة على بطولات الموسم والوصول إلى منصات التتويج، كما أن مهمتنا بشكل عام انتشال النادي من وضعه الراهن المتردي في النتائج والمراكز إلى ساحة المنافسة.• الكلام قد يكون سهلا.. هل العودة للمنصات عبر الموسم القادم أم ما زال مبكراً ذلك الحديث؟•• نحن نعمل بوضوح وعقلانية وبكل شفافية لأجل الوصول إلى حصد غائب عن الجماهير الوحداوية من سنين، ألا وهي تحقيق بطولة لنثر الفرح على أهل مكة جميعا، هدفنا الأساسي تحقيق مركز متقدم جداً في سلم الدوري وتوديع عملية المنافسة من أجل البقاء، فريق الوحدة كما يعرف الجميع هو بطل أول دوري يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان، فما المانع نجمع الموسم القادم كأس الملك سلمان بجوار درع ابنه محمد، لأننا سنمتلك لاعبين قادرين على تحقيق نتائج إيجابية، وجهازا فنيا عالميا وانتعاشا في مدرجات النادي وأحلام نقترب من تحقيقها.• لكن لو أردت تحقيق بطولة لا بد التغلب على الأندية الكبيرة.. والوحدة سابقاً كانت صيدا سهلا لها.. فكيف السبيل للوصول إلى خطف بطولة؟•• ستتغير هذه النظرة بالكامل لأن «الفرسان غير» وسيكونون قادرين على منازلة تلك الفرق وخطف النقاط منها وتحديداً في ملعب «الحفرة» لن يفلت أحد، ثق تماماً أن شكل الفرسان السابق سيتغير بالكامل، وسيصبح فريقنا قادرا على كسب الجولات، لأن هذا حق مشروع لنا أن نخطف النقاط من منافسينا داخل مكة وخارجها.• هذا نزع من التحدي حينما تقول لن يفلت أحد في الحفرة؟•• نعم أرفع راية التحدي لأننا نمتلك أوراقا فنية قوية لديها القدرة على كسب كل الفرق والأهم من ذلك الطموح الذي تسعى له كافة القوى الوحداوية، التي هي مطالبة من أي وقت مضى بالوقفة الصادقة خلف اللاعبين ونحن لن نخذلها سوف تخرج بإذن الله من ملعب الحفرة ورأسها مرفوع.• نسبة حضور الجماهير الوحداوية في المواسم الماضية انخفضت كيف تقنعهم بالعودة؟•• الوحدة تمتلك قاعدة جماهيرية عريضة، وكما يعرف الجميع تأسس في طليعة الأندية السعودية ومنبع النجوم، وعزوف الجماهير عن الحضور خلال المواسم الماضية بسبب النتائج والمراكز، فبكل أمانة كانت مخيبة لكن اليوم نحن بمرحلة متجددة في كل شيء يقف خلف هذه المرحلة المتجددة رجل الرياضة الأول تركي آل الشيخ، الذي حل جميع المشاكل التي تواجه الفرسان وأنا على يقين بأن نتائج الفريق الموسم القادم ستقوم بإعادة الجماهير المخلصة إلى المدرجات الوحداوية.• أراك متفائلا بكل مطلق ماهو سقف طموحاتك؟•• تحقيق بطولة الموسم القادم وتقديم عمل مهني ملموس على أرض الواقع على كافة الأصعدة في جميع ألعاب النادي المختلفة، والتنظيم الداخلي للنادي ومنافسة فرق النادي السنية على بطولات الموسم، فكما يعرف الشارع الرياضي هناك لغة تفاهم كبيرة بيني وبين حاتم خيمي ومدير الكرة عصمت بابكر الذي هو كابتن لي أنا وحاتم خيمي ثم من بعده أخذت شارة القيادة وبعدي تولاها حاتم، فهناك مساحة كبيرة بيننا في التفاهم، سواء بالعمل الإداري أو عبر وجهات النظر المتطابقة في إعادة الهيبة للفرسان.• هناك من يشير بأن أمر تكليف حاتم كان مرتبا له عقب تكليفك أن تكون مديراً للفريق؟•• أقسم بالله لم يكن مرتبا له، لكن آل الشيخ هو من اختار حاتم خيمي رئيساً للنادي وأنا مديراً للفريق الأول، وهذا محل فخر واعتزاز لي وللزميل الخلوق حاتم خيمي ونشكر أبو ناصر على هذه الثقة والوقفة الصادقة مع الوحدة لأجل إعادتها من جديد.• بعض الإعلاميين قالوا إن آل الشيخ منحاز لنادي الوحدة أكثر؟•• رئيس هيئة الرياضة وقف مع كافة الأندية دون استثناء وأنقذها من كوارث محققة، منها عقوبات داخلية وخارجية، فهذه الوقفة ستجلب الخير لرياضتنا بشكل عام، لكن نادي الوحدة كان بعيدا عن ساحة المنافسة وحينما وقف معه غالبية السواد الأعظم من الرياضيين أيدوه لأن عودة الوحدة للمنافسة فيه خير لرياضتنا وقوة في التنافس بين أندية المنطقة الغربية، كذلك عودة الجماهير إلى المدرجات، لأن الوحدة منبع النجوم في كافة الألعاب فهناك إعلاميون أعرفهم عن ظهر قلب يعشقون الوحدة بعد أنديتهم.• هل «الفرسان» مقبلون على هزة فنية عقب رحيل نصف الفريق بعد إعارتهم من أنديتهم؟•• هذا كلام صحيح نصف اللاعبين الذين سوف نجلبهم بنظام الإعارة، لكن هناك جهازا فنيا وإداريا يمتلك الرؤية الفنية الصائبة سوف نعمل على عدم حدوث هزة فنية نهاية الموسم من خلال شراء عقود لاعبين مميزين من محليين وأجانب وتصعيد مواهب شابة لديها المقدرة الفنية على الدلف بفريقها إلى المراكز الأمامية.• هل الاعتماد على أبناء النادي نظرة صائبة لبناء فريق قوي يحقق الأحلام؟•• هذا كلام انتهى صلاحيته من زمان، نحن في عهد الاحتراف يحتاج فريقك إلى الاعتماد على اللاعب الأكثر جاهزية يملك المقدرة على العطاء الفني والمهني داخل الملعب، كثير من الأندية التي حققت بطولات جلبت من خارج أسوار ناديها لاعبين مميزين.• المساحة الأخيرة متاحة لك؟•• الرسالة وصلت إلى كل بيت وحداوي من خلال اهتمام رئيس هيئة الرياضة بنادينا وحل مشاكله، إلى أن أصبح يسير بخطى ثابتة نحو مكانته الكروية المعهودة، لذلك لا بد على كل محب أن يبرهن حبه لهذا الكيان خلال الانخراط في العمل الميداني مادياً ومعنوياً، أو يصمت لكي يعمل الآخرون، فنحن أمام فرصة يجب أن نستغلها جيداً ولا نفوتها بعد الدعم المعنوي والمادي الكبيرين من آل الشيخ.