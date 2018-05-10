اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أمس (الأربعاء) 3 صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الـ7:18 دقيقة من صباح أمس (الأربعاء) تم اعتراض صاروخ كان باتجاه مدينة (جازان) وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.وأضاف أنه في تمام الساعة (11:29) صباحا تم اعتراض صاروخ باليستي، وتم رصد صاروخ آخر سقط جنوب مدينة الرياض بمسافة (100) كيلو متر في صحراء غير آهلة بالسكان، ولم ينتج عنه أي أضرار - ولله الحمد - حتى وقت إصدار هذا البيان.وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة (الرياض) وتم إطلاقهما بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية الآهلة بالسكان.من جهة أخرى، فشلت الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران في إطلاق صاروخ قصير المدى من نوع بدر من داخل الأراضي اليمنية (شمال صعدة) باتجاه المملكة وسقط في منطقة صحراوية غير آهلة بالسكان ولم ينتج عنه أي أضرار، حسبما بين العقيد ركن المالكي، موضحا أن الصاروخ أطلق عند الساعة 18:42 مساء أمس.وأكد أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للميليشيا الحوثية بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني.