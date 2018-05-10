نوه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، بما يحظى به قطاع الإسكان عامة من دعم واهتمام من الحكومة الرشيدة، والجهود المبذولة لتأمين وتوفير المسكن الملائم والمناسب للأسرة والمواطن، من خلال المشاريع والمنتجات السكنية المخصصة لمناطق المملكة كافة.جاء ذلك خلال استقباله أمس (الأربعاء)، مدير عام الإسكان التنموي بوزارة الإسكان المهندس منصور القحطاني، لبحث أوجه التعاون بين الوزارة وجمعية الإسكان التنموي الأهلية، واستعراض ملخص عن مشاريع وبرامج الوزارة للإسكان التنموي بالمنطقة، حاثاً على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأبنائها وتسهيل كل ما من شأنه توفير إيجاد السكن الملائم.وبين الأمير فيصل بن خالد أن الجمعية خطت خطوات مميزة في إنجاز عدد من مشاريع الإسكان في المنطقة رغم عمرها القصير إلا أنها تسير في طريقها المرسوم لها، بهدف توفير السكن للفئات غير القادرة مادياً على تأمينه.واستقبل أمير منطقة القصيم، الأمين العام للجنة الوطنية الرئيسية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» فهد الراجح، والوفد المرافق له، مشيداً بالدور الفاعل للجنة خدمة السجناء والمفرج عنهم بمختلف المجالات، فيما أطلق الرقم الموحد (5284) لخدمة الرسائل SMS لدعم تراحم القصيم، من خلال إرسال رسالة تحتوي على الرقم 1 إلى الرقم الموحد للتبرع بـ12 ريال شهرياً، أو بإرسال رسالة فارغة إليه للتبرع بـ10 ريالات لمرة واحدة.وشهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، الحفلة الختامية لدورة إعداد المدربين في لغة الإشارة لضباط دوريات الأمن بمختلف مناطق المملكة.