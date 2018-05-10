ألمح أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، للدور الكبير الذي يقوم به رجال الأمن في المنطقة لتحقيق الأمن، مثنيا على الإمكانات الكبيرة التي سخرتها الدولة للقطاع الأمني حرصاً على الارتقاء بالعمل على الأصعدة كافة.جاء ذلك خلال زيارته أمس (الأربعاء) لمديرية شرطة المنطقة، إذ استقبله مدير الشرطة اللواء ضيف الله العتيبي ومساعدوه، واستمع إلى شرح عن آلية سير العمل في إدارات وشعب وأقسام الشرطة، وتجول في معرض أمن الطرق ومعرض الأسلحة والمتفجرات.واطلع الأمير فيصل بن خالد على المنصة الإلكترونية للعمل الشرطي «أمن»، والأنظمة والتقنيات الحديثة في غرفة العمليات الموحدة، وشاهد عرضاً مرئياً عن إنجازات شرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها، وتفقد إدارة المرور والدوريات الأمنية وإدارة الأدلة الجنائية، واستمع إلى شرح موجز عن مركز العمليات الأمنية 999، ثم افتتح مبنى إدارة المشاريع والصيانة، وزار نادي الضباط.من جهة أخرى، دشن الأمير فيصل بن خالد، تقاطع الصناعية الجديدة على الطريق الرئيسي عرعر- طريف، وهو أحد المشاريع التي تنفذها وزارة النقل في منطقة الحدود الشمالية بما يقارب 90 مليون ريال، مؤكدا أهمية راحة وسلامة المواطنين عبر المشاريع ذات الاحتياج الفعلي.