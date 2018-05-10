أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أنه لا تميز إلا بإبداع ولا إبداع إلا بابتكار ولا ابتكار إلا بثقافة وعلم.جاء ذلك، خلال استقباله أمس (الأربعاء)، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها التاسعة في أحد فنادق جدة، بحضور محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، وعدد من المسؤولين، إذ وصف الفيصل هذه الحفلة بالأمسية الفلكية.من جانبه، قال أمين عام جائزة مكة للتميز الدكتور هشام الفالح مخاطبا الفائزين:«هنيئا للوطن بكم ولحفلنا بحضوركم ولجائزة مكة للتميز تألقها بعقد جديد من جواهر الوطن، فأنتم تستحقون أن تكونوا على قمم التتويج وأن نستقطع لحظات العمر لنفرح سويا بإبداعاتكم المتميزة، فأنتم الفخر وأنتم الثروة وأنتم جائزة الجوائز».عقب ذلك عرض فيلم وثائقي عن رحلة التميز وجهود الجهات الفائزة بالجائزة في فروعها التسعة.وكرم أمير منطقة مكة، وزارة الحج والعمرة، والحملة الإعلامية التوعوية لضيوف الرحمن «الحج عبادة وسلوك حضاري»، مناصفة بجائزة فرع التميز في خدمات الحج والعمرة، وتوج الدوريات الأمنية في جدة، بجائزة التميز الإدارية، بعد أن حققت معدلا زمنيا قياسيا في مباشرة الحالات في وقت لا يتجاوز 6 دقائق و56 ثانية، ونال جائزة فرع التميز الثقافي، ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة..؟»، وذهبت جائزة فرع التميز العمراني لصالح وزارة المالية ممثلة في إدارة الإنشاءات بمكة المكرمة.كما تُوّجت جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، ومركز العمليات الموحد 911 بوزارة الداخلية، بجائزة فرع التميز الاجتماعي، مناصفة بينهما. وفي فرع التميز الاقتصادي توجت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بالجائزة، وجاءت جائزة التميز العلمي والتقني، مناصفة بين حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، والذي ساهم في نشر أخبار التنمية بمحافظات المنطقة بأسلوب احترافي وفي إيضاح الحقائق والرد على الشائعات بشكل سريع، مع سامي الشيباني عن مبادرته السناب الأمني لعرض جهود رجال الأمن في الميدان، وتغطية العديد من العمليات الأمنية. فيما توج عن جائزة فرع التميز الإنساني مناصفة بين اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، بالعاصمة المقدسة، مع محافظة جدة، لرعايتهم الشاملة لأسر السجناء والمفرج عنهم وتحقيق أهداف الرعاية الشاملة مع تطوير برامجهم الإصلاحية داخل السجون.