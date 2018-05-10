كشف عضو لجنة الشركات العائلية بغرفة تجارة وصناعة الرياض الدكتور علاء ناجي أن نزاعات الملكية والحصص المالية للشركاء من قبل الأفراد المالكين للشركات العائلة تسببت في تعطيل 20 مليار ريال، لافتا إلى أن تلك الأموال تدور في أروقة المحاكم بسبب مثل هذه النزاعات.وأوضح خلال محاضرة نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة الشركات العائلية، تناولت «التحديات والإستراتيجيات التي تواجه الشركات العائلية مساء أمس الأول (الثلاثاء)، أن الشركات العائلية تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية بالمملكة بقيمة 300 مليار ريال.وقال: «حصة الشركات العائلية تمثل 12% من الدخل القومي، ونحو 85% من الدخل غير النفطي، كما توجد 45 شركة عائلية تصنف ضمن أكبر 100 شركة بالمملكة، والمجالات التي تعمل بها هذه الشركات هي المقاولات والوكالات التجارية، والمصرفية، كما أن 3 شركات تعد الأكبر ضمن 500 شركة حول العالم».من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض رئيس لجنة الشركات العائلية سعد السيتي أن الشركات العائلية تمثل91% من إجمالي عدد الشركات السعودية. ونوه إلى أن من المؤشرات على نجاحها توسعها في نشاطاتها التجارية، وأن حجم استثماراتها يتجاوز 250 مليار ريال، فيما تراوح حصتها في الناتج المحلي الإجمالي ما بين 22% -30%.