أكد رئيس الجمعية السعودية للمطاعم «قوت» رئيس لجنة المطاعم بغرفة تجارة وصناعة الرياض الأمير الوليد بن ناصر بن فرحان، تقديم خطة متكاملة لقطاع المطاعم على مستوى المملكة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط نهاية الأسبوع القادم، تتضمن 4 محاور تشتمل على مبادرة لتوفير نحو 35 ألف وظيفة في غضون الأعوام الـ3 القادمة، بحيث تكون في العام الأول 9 آلاف وظيفة، وفي الثاني 11 ألفا، وفي الثالث 15 ألفا.وذكر خلال لقاء رواد المطاعم بالمنطقة الشرقية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية أمس (الأربعاء)، أن حجم قطاع المطاعم بالمملكة يقدر بنحو 80 مليار ريال، فيما لا يتجاوز حجم قطاع الفندقة 31 مليار ريال، والنقل 60 مليار ريال.ولفت إلى أن الدراسة التي أجرتها الجمعية السعودية للمطاعم «قوت» على مساهمة القطاع في الناتج الوطني أظهرت أن القطاع يسهم بنحو 25% في المحتوى المحلي، بينما لا تتجاوز نسبة بعض القطاعات نحو 15%.وأفاد أن الدراسة بينت أن 85% من البطالة تتركز لدى الشباب، و15% لدى الشابات، و5% من البطالة في الأعمار بين 16-25 عاما، وهي الشريحة التي يستهدفها قطاع المطاعم.وقال: «قطاع المطاعم يسعى لاستقطاب الشباب سواء بالدوام الكامل أو الجزئي من خلال توظيف طلبة الجامعات بهدف اكتساب المهارة قبل التخرج والدخول في سوق العمل، إضافة إلى التوجه لإطلاق تطبيق ذكي لاستقطاب الشباب السعودي، بحيث يتضمن جميع المعلومات، إلى جانب الاشتراك مع الصناديق التمويلية الأهلية وشراكات إستراتيجية مع جهات لاستقطاب الشباب السعودي».ونوه إلى أن العمل يجري على توحيد البرامج التدريبية، إذ إن تكلفة التدريب على المطاعم الصغيرة ستكون «صفرا» ومجانية بشرط الاشتراك في «قوت». وشدد على ضرورة مراجعة نسبة السعودة بحيث لا تتجاوز 10% للكافتيريات والبوفيهات، و35% للشركات الكبرى.وأضاف: «قطاع المطاعم قادر على المساهمة في خطة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتوظيف 80% من الأيتام من الجنسين، فالمطاعم بإمكانها المساهمة في استيعاب جزء من الأيتام على سنوات عدة لتوفير 500 وظيفة في السنة الأولى، و1000 وظيفة في السنة الثانية، و1500 وظيفة في السنة الثالثة».