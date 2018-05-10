بحث نائب أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، مع مدير الشؤون الحكومية بأرامكو السعودية بالمنطقة الغربية سليمان الجارد، خلال استقبال سموه وفد أرامكو أمس (الأربعاء) بمكتبه بالإمارة، وعدداً من منسوبي الشركة وضع منطقة عسير ضمن خطط الشركة؛ نظراً لما تتمتع به من تنوع جغرافي فريد، وموارد طبيعية يمكن الاستفادة منها. ونوه الأمير تركي بالدور الكبير للشركة في إدارة الموارد الطبيعية للمملكة، ودعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى مساهماتها المجتمعية في عدد من المبادرات والبرامج والفعاليات في كافة أنحاء المملكة ومنها منطقة عسير.