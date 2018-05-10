غرمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركة الاتصالات السعودية، واتحاد اتصالات «موبايلي» 11.652 مليون ريال؛ بسبب مخالفات عدة.وذكرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات أصدرت غرامات مالية قدرها 6.652 مليون ريال بحق شركة الاتصالات السعودية، كما أصدرت اللجنة غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال بحق شركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، لافتة إلى أن جميع هذه الغرامات تعتبر نهائية.يذكر أن هذه الخطوة هي امتداد لجهود هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في العمل على حماية حقوق المستخدمين، وسوق الاتصالات من الممارسات المخالفة التي تتعارض وما يقضي به نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.