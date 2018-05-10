أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أمس (الأربعاء) كلاً من شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة، ومؤسسة صلاح الدين كعكي للصرافة، ومؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة، عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة. وأوضحت «ساما» في بيان لها أن القرارات جاءت نظراً لعدم التزام تلك المنشآت بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل مؤسسة النقد، بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية بتاريخ 1 /‏ 5 /‏ 1432، رغم توجيه مؤسسة النقد إنذارات عدة سابقة لتلك المنشآت الثلاث لتصحيح وضعها. وأكدت مؤسسة النقد أنه لن يتم رفع الإيقاف عن تلك المنشآت حتى يثبت تصحيحها لأوضاعها.