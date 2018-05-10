ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% أمس (الأربعاء)، ليسجل برنت أعلى مستوياته في 3 سنوات ونصف السنة، بعدما تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الاتفاق النووي مع إيران، وأعلن توجهه لفرض أعلى مستوى من العقوبات عليها. ولامست العقود الآجلة لخام برنت أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 عند 76.75 دولار للبرميل، وبلغ السعر 77.13 دولار للبرميل مرتفعا 2.28 دولار بما يعادل 2.3% عن الإغلاق السابق.وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.43 دولار للبرميل، أو 2.1% إلى 70.49 دولار مقتربة من مرتفعات لم تبلغها منذ أواخر 2014. وفي الصين، سجلت العقود الآجلة للخام في شنغهاي أعلى مستوياتها بالدولار منذ إطلاقها في أواخر مارس الماضي متجاوزة 73.20 دولار للبرميل.وعزا المحللون صعود الأسعار القوية إلى تراجع متوقع في صادرات النفط الإيرانية. وقال مدير تريفكتا لاستشارات الطاقة سوكريت فيجاياكار: «صادرات إيران من النفط إلى آسيا وأوروبا من شبه المؤكد أن تتراجع لاحقا هذا العام.