أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن من المقرر إلغاء التراخيص الممنوحة لشركتي «بوينغ» و«إيرباص»؛ لبيع طائرات ركاب إلى إيران، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015. وأبلغ منوتشين الصحفيين أمس الأول (الثلاثاء) قائلاً: «سيتم إلغاء تراخيص بوينغ وإيرباص، فبموجب الاتفاق الأصلي كانت توجد إعفاءات للطائرات التجارية والمكونات والخدمات، وستلغى التراخيص القائمة».وكانت شركة الخطوط الجوية الإيرانية (إيران اير) طلبت 200 طائرة ركاب، من بينها 100 طائرة من إيرباص، و80 من بوينغ إلى جانب 20 طائرة من إيه.تي.آر الفرنسية الإيطالية.