عقد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لقاءات في بيونغ يانغ أمس (الأربعاء) مع مسؤولين كبار من كوريا الشمالية، قبل قمة غير مسبوقة بين دونالد ترمب وكيم جونغ أون.وتهدف هذه الزيارة غير المعلنة لبومبيو، وهي الثانية له خلال أسابيع، لكنها الأولى بصفته وزيراً للخارجية، إلى تسريع الاستعدادات للقمة التي ستتناول الترسانة النووية للشمال.وأوضح بومبيو أمام صحفيين أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان القمة، مع أن ترمب كان قال: «إنه جرى تحديدهما».وألقى إعلان ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني بظلاله على أجواء التفاؤل التي أثارها الانفراج الجاري. ولم يُعرف ما إذا كان بومبيو سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي. ورحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس بإفراج الزعيم الكوري عن 3 أمريكيين كانوا معتقلين في كوريا الشمالية، ووصفه بأنه «بادرة حسن نية»، بحسب ما ذكر البيت الأبيض.