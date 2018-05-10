أفادت مدير عام دائرة العمليات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق صفاء الجابري، بأن المفوضية أكملت الاستعدادات الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي تجرى السبت القادم، وأضافت أن المفوضية فتحت 8934 مركزا في أرجاء البلاد، وأن هناك أكثر من 55 ألف مركز اقتراع للتصويت العام والخاص.وأوضحت الجابري أن عدد الناخبين المشمولين بانتخابات مجلس النواب يبلغ 24 مليونا و300 ألف ناخب، منهم نحو 964 ألف خاص، وأضافت أن عدد المراكز التي ستُفتح وتُخصص للتصويت العام يصل إلى 7719 مركز اقتراع تحتوي على 52147 محطة اقتراع، وأما التصويت الخاص فسيجري في 499 مركز اقتراع في عموم العراق، وسيحتوي على 2191 محطة اقتراع.وأشارت إلى أن المفوضية اهتمت بفئة النازحين ووضعت إجراءات سمحت لهم بالتصويت.في السياق نفسه، ذكر التلفزيون العراقي أمس أن العراق سيغلق مطاراته والمعابر الحدودية لمدة 24 ساعة خلال الانتخابات، مضيفا أن قرار الإغلاق سيسري بداية من منتصف ليل الجمعة.والانتخابات القادمة هي الرابعة منذ سقوط صدام حسين عقب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.