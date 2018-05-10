في سياق تغطيتها المواكبة لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين التي تستمر لمدة 3 أيام، تستضيف قناة أبوظبي الرياضية اليوم (الخميس) الزميلين جميل الذيابي، ومدير عام شركة أبوظبي للإعلام علي بن تميم في لقاء خاص يتناول أبعاد العلاقات الأخوية المشتركة بين أبوظبي والرياض، وكيف أصبحت نموذجا مثالياً من خلال التوافق وتطابق الآراء والرؤية المشتركة بين الدولتين وقيادتيهما الحكيمتين، والعلاقات الوثيقة بين الشباب السعودي والإماراتي، يتخلله الحديث عن عدد من الجوانب المهمة في تعزيز هذه العلاقة بين الشعبين بكل ما يجمعهما من محبة وإخاء ودماء بذلت في سبيل الدفاع عن أمن الأمة العربية والإسلام والدفاع عنها.وحصلت قناة أبوظبي الرياضية على حقوق نقل وتغطية نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم الذي يقام بين الاتحاد والفيصلي على ملعب الجوهرة يوم السبت القادم.وأشار رئيس قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي إلى أن تغطية الحدث ستكون استثنائية ومنوعة وشاملة لكل التفاصيل المتعلقة بالمباراة، من تحليلات يقدمها أبرز وأشهر النقاد والمحللين من الإمارات والسعودية، مع كم هائل من التقارير المنوعة والفواصل، مضيفاً أنه تم حشد أكبر قدر من التنوع لنقل كل ما يدور في فلك المباراة.