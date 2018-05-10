تنطلق اليوم (الخميس) فعاليات معرض آيتكس 2018 الدولي للاختراعات والابتكارات والتقنية (ITEX2018) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، ويستمر حتى الثاني عشر من مايو الجاري، وتشارك فيه المملكة العربية السعودية بمجموعة كبيرة من المخترعين عبر الفريق السعودي العلمي من الموهوبين والموهوبات من مختلف مناطق المملكة، من خلال 12 مشروعاً مبتكراً في التقنية وفي مجال الذكاء الاصطناعي وغيرها رغبة في تأكيد الوجود في المعرض الذي يضم مئات المتسابقين المبدعين، واستهل الفريق وجوده في كوالالمبور، بعرض المشاريع والابتكارات والتدرب على مهارات العرض والإلقاء استعدادا لخوض المنافسة ولتقديم مشاريعهم بشكل متميز وقوي ومعبر عن اختراعاتهم.