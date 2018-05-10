اكتشف علماء أن عقارا مصمما لعلاج هشاشة العظام قد يمثل حلا سحريا للصلع عند الرجال، إذ يمكن لهذا الدواء أن يساعد الشعر على النمو بمعدل ميليمترين خلال 6 أيام فقط، وأثبتت التجارب المخبرية أن للدواء تأثيرا كبيرا على بصيلات الشعر التي تبرع بها رجال يعانون من الصلع، وفق ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أمس (الأربعاء).وبحسب سكاي نيوز تستند آلية عمل الدواء على تبطيء عمل بروتين يقف حجرة عثرة أمام جزيء حيوي لنمو أنسجة الشعر، بحسب الدراسة التي أجراها علماء من جامعة مانشستر في بريطانيا، ويوجد نوعان من الأدوية غالبا ما تكون نتائجهما غير مرضية، الأمر الذي يدفع كثيرين لزراعة الشعر، وقال الدكتور ناثان هوكشو، المشرف على الدراسة «إن أهمية الكشف الجديد، تكمن في إمكان تعزيز نمو شعر الإنسان ومنع تساقطه في غضون أيام قليلة».