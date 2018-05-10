يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم السبت القادم المباراة الختامية لمسابقة كأس الملك التي ستقام بين فريقي الفيصلي والاتحاد، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في محافظة جدة.وعبّر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية العربية السعودية تركي آل الشيخ، عن بالغ الشكر وجزيل الامتنان لمقام خادم الحرمين على رعايته الكريمة للنهائي الكبير، مشيرًا إلى القفزات الكبيرة التي حققتها الرياضة السعودية في ظل الدعم الكبير والمتواصل من القيادة، والتي تولي قطاع الرياضة والشباب اهتمامًا كبيرًا على كافة الأصعدة بما يسهم في صناعة مستقبل الرياضة ونجاحها.