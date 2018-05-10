اضطر قبل 7 سنوات لبيع سيارته من أجل خوض غمار التجارة ، فتنقل بين 6 دول بحثاً عن ضالته في جلب مايحتاجه السوق والمستهلك السعودي من الإنارة ليصبح من الأوائل في استيراد وتسويق وبيع تقنية الـ (LED) في السعودية ليبدأ التفكير في وضع الروتوش الأخيرة لإنشاء مصنع خاص به في السعودية لجمع وتصنيع أفضل المنتجات عالمياً ومن ثم التصدير خارجياً .يقول الشاب عبدالرحمن حمود العقاب أحد العارضين بالمعرض الدولي الـ21 للكهرباء والطاقة المتجددة وتقنية المياه والإنارة والتكييف الذي يقام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات أنه فكر في الدخول لمجال التجارة وقرر البيع والاستيراد في مجال الكهرباء والإنارة نظراً لما شاهده في نمو ضخم في السوق السعودي وحاجة المستهلك إلى تقنيات جديدة .وأضاف العقارب سافرت لجمع وكالات من مصانع في تركيا والصين وامريكا وكوريا واليابان والمانيا للمنتجات وجمعت خلاصة التجارب العالمية في أجود وأفضل المنتجات ومن ثم بيعها وتسويقها في السعودية .وبين العقاب أن السوق السعودي محفز والأهم من ذلك اختلاف وعي الناس بشكل كبير في اخر 3 أعوام حول أهمية موفر الطاقة وكيفية الضمان والجودة والصيانة وهو مايدفعنا للحماس أكثر نحو العمل .وأشار العقاب إلى أن وجود تسهيلات كثيرة من الوزارات المعنية بإنشاء المصانع وتسخير كافة الامكانيات للمستثمرين رغم الطموح الاكبر للمستثمر في الكثير من التسهيلات لافتاً إلى أنه يعمل الأن على وضع اللمسات الأخيرة في إنشاء المصنع في ظل وجود تسهيلات من وزارة الصناعة التي قدمت خدمات وتسهيلات كبرى لم نكن نتوقعها من حيث تدريب الفريق وتقديم دراسات للمشروع بالإضافة إلى الاستفادة من ذوي الخبرات في ذات المجال وهذه التسهيلات لم تكون موجودة من قبل ولم نفكر في كونها موجودة أم لا .ووجه العقاب رسالته للشباب السعودي بأن السوق مشجع ومحفز لكل من لديه الهمة والاصرار على العمل في ظل التشجيع من القيادة والجهات المعنية وكذلك المستهلك عندما يرى الشباب السعودي يقتحم هذه المجالات ولكن يبقى التوفيق ومعرفة حاجة السوق والمستهلك والتنبؤ بما يحتاج الأمر المهم والمسار نحو النجاح .