كسر الملحن طلال مساء البارحة حاجز اللحن الخمسين في دار الأوبرا المصرية ، محققاً نقلة نوعية بتلحين نص ( في المقهى ) لنزار قباني عبر حنجرة فنان العرب محمد عبده، واستمتع أكثر من 1200 عربياً بآخر أعمال الملحن طلال في أمسية أبي نورة والفنانة أنغام ، وتفاعل جمهور أوبرا القاهرة بكلمات الشعراء بدر بن عبدالمحسن ومأمون الشناوي وعبدالرحمن الأبنودي وعيسى بن راشد وثريا قابل وطارش قطن وفائق عبدالجليل وفهد عافت وأحمد المري ومبارك الحديبي ، وعمر النعيمي . وأسهم أكثر من ١٠٠ موسيقي بعزف ١١مقطوعة موسيقية من الطرب الأصيل.وأثبت الموسيقار طلال أنه قادر على التعامل مع كل النصوص الشعرية عبر نوتة موسيقية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.