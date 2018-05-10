رعى قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق أول خالد بن قرار الحربي اليوم (الأربعاء)، حفلة تخريج دورة «القتال الجبلية» بقوات الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة، بحضور عدد من القيادات العسكرية بالمنطقة ومديري الإدارات الحكومية.وبدأت الحفلة المعدة بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقى قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة المدينة المنورة العقيد بجاد الحربي كلمه رحب فيها بقائد قوات الطوارئ الخاصة، مبيناً أن الدورة هي الدورة الأولى التي تعقد على مستوى قوات الطوارئ الخاصة وتؤهل المتدرب على عملية القتال في المناطق الجبلية ويتعرف من خلالها على على القواعد الأساسية لكيفية التعامل والتعاطي مع هذا الأمر من القتال ذات الخصوصية والخطورة العالية.وأوضح أن التدريب يعد تدريباً خاصاً له بعد إستراتيجي يحقق لرجال أمن هذا الوطن الاستعداد والتأهب لأي حدث أو طارئ يهدد أمن الوطن, سائلا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.عقب ذلك شاهد الحضور فيلماً وثائقياً عن دورة القتال في المناطق الجبلية، ثم عرض فرضية حية لدورة القتال في المناطق الجبلية وعروض وتطبيقات للجودو والكاراتيه لأفراد قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة ثم فرضية حية لإدارة المهمات الخاصة.وفي نهاية الحفلة كرّم قائد قوات الطوارئ الخاصة، المتفوقين بالدورة والمشاركين من ضباط وأفراد والمشاركين من القطاعين الحكومي والخاص.