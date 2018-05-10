لم يخرج اللقاء الذي جمع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد القويحص، بسكان جنوب وغرب مكة المكرمة بحلول جذرية تنهي معاناتهم، كما كان يتوقعوا، إذ أصيبوا بخيبة أمل، خلال ساعتين «120 دقيقة» طرحوا فيها مطالبهم واستفساراتهم ومقترحاتهم التي شملت قصور بعض الخدمات البلدية.ووعد الأمين الأهالي بتحقيق مطالبهم في القريب العاجل وقال:«نحن في خدمة المواطنين وسندرس مطالبهم بحسب إمكانيات الأمانة وسنرفع للجهات العليا ونعد الجميع بدراسة تطلعاتهم ونحاول على تحقيقها في الميزانيات القادمة.وعن استعدادات الأمانة لشهر رمضان المبارك، قال القويحص: إن الأمانة أعدت خطة تشغيلية قوامها 12 ألف عامل نظافة على 4 ورديات عمل، وكذلك وفرت معدات متخصصة بالإضافة إلى خطة طوارئ و تعمل بكافة طاقتها خلال الشهر الفضيل.وأشار الأمين إلى أن لديه خطة لرفع سقف صلاحيات رؤوساء البلديات الفرعية قائلا: إن لدينا 11 بلدية فرعية وسأزور كل بلدية والتقي من خلالها بالمواطنين في كل حي واتطلع لمطالبهم.وحول سؤال «عكاظ» عن انتشار مطابخ الإعاشة داخل الاحياء السكنية قال: إن هناك عدة اشتراطات صحية تطبقها الأمانة لمثل هذه المشاريع وهناك تعليمات صحية وبيئية سوف تطبق عليها وبمعايير أساسية.وأردف الأمين أن الأمانة وقعت عدة اشتراطات لهذه المشاريع التجارية أخص الصوالين والمطاعم، سوف تصنف بحسب المواصفات والمعايير.. وعن مطاعم الفود تراك قال الأمين القويحص، بحسب توجيه سمو نائب منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر أصدرت أمانة العاصمة المقدسة 50 ترخيصا للعربات المتنقلة وهذا من حرص الأمانة على دعم الكوادر الوطنية الطموحة بشرط عدم تسليم هذه التراخيص للعمالة الوافدة. وعن سؤال «عكاظ» عن حال الحدائق العامة، قال المهندس القويحص: زرت عدد منها ولدينا الآن خطة لصيانتها بعقود جديدة وأصدرت تعميما بفتح وصيانة كافة دورات المياه الملحقة بالحدائق خلال الأسبوع القادم.