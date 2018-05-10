أوصى مدير جامعة أم القرى الدكتور عبد الله بافيل، بتطبيق الاختبارات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية في جميع مقررات السنة التحضيرية بمساراتها العلمية والإدارية والطبية، مؤكداً أنه سيعمل على توفير كافة الإمكانات في هذا الجانب من أجل تسخير التقنية الحديثة لخدمة الطلبة وكافة منسوبي الجامعة، لافتاً أنه يجب تهيئة البيئة المناسبة للاختبارات بما يتوافق مع مكانة الجامعة العلمية والتعليمية من خلال الدعم الذي توليه القيادة.جاء ذلك خلال جولته الميدانية أمس (الأربعاء) على قاعات اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1438/ 1439 هـــ لطلاب عمادة السنة التحضيرية بالمسار الطبي، بقاعة الملك سعود الكبرى بالمدينة الجامعية بالعابدية.من جهة أخرى، كرم مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل، المشاركين في فعاليات الحملة التوعوية التثقيفية للوقاية من مرض الجرب (وقـاء.. سـلامة بـلا وبـاء)، التي نفذها معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر والكليات الطبية وعمادة السنة التحضيرية بالجامعة في عدد من المواقع داخل وخارج الجامعة.كما شهد بافيل الحفل الذي نظمته إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين لتكريم منسوبي الجامعة المتقاعدين والمتقاعدات من أعضاء هيئة التدريس والموظفين الإداريين والفنيين والمتعاقدين غير السعوديين، المنتهية فترة تعاقدهم بالجامعة، والبالغ عددهم 285 منسوباً.