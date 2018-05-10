أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى أمس (الأربعاء) برنامج الشبكة الوطنية لسلامة المرضى للإبلاغ عن الأخطاء الطبية في المؤسسات الطبية في محافظة جدة كمرحلة أولى وشملت الاتفاقية مشاركة مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة التي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات شاملة للأحداث، وتمكين المنشآت الصحية من تحليلها ودراستها وتفادي تكرارها، وعمل دراسات مقارنة مع منشآت صحية مماثلة على المستوى الوطني والعالمي.ووقع مدير المركز الدكتور عبدالإله الهوساوي، مع صحة جدة ومستشفى الملك فيصل الطبي بالطائف اتفاقية الإبلاغ عن الأحداث لبرنامج الشبكة الوطنية لسلامة المرضى.