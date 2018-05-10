أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، فتح باب القبول لخريجيها بالقوات البحرية، في تخصصات الحاسب، والاتصالات، والإلكترونيات، الحاصلين على الدبلوم والبكالوريوس من الكلية.وأفاد عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، أن القبول مقتصر على خريجي الكلية، مشيراً إلى أن الطالب يُعيّن برتبة وكيل رقيب في القوات البحرية ويتم ابتعاثه للولايات المتحدة الأمريكية، داعياً الخريجين الراغبين في ذلك إلى مراجعة الكلية اليوم (الخميس)، عند الساعة الـ 8 صباحاً بمبنى رقم 2 وحتى يوم الاثنين الـ28 من شهر شعبان الجاري.