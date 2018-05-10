‏أجرى لاعب فريق ⁧‫الهلال‬ الأول لكرة القدم أحمد أشرف أمس (الأربعاء)، عملية في عضلات أسفل البطن (الفتاق)، على يد الطبيبة الألمانية «مشرك» تكلّلت ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد تواجد الدكتور مبارك المطوع بجانب اللاعب أثناء الفحوص الطبية، والعملية،‏‫‬ ‏وسيحتاج اللاعب لفترة تأهيل تصل إلى 3 أسابيع، وسيغيب عن المرحلة الأولى الاستعدادية للفريق الهلالي، هذا وقد قال اللاعب بعد نجاح العملية اللهم لك الحمد ولك الشكر، شكراً لنادي الهلال وشكراً لجمهوره الغالي على الدعم المعنوي، وشكراً للطاقم الطبي وللدكتور مبارك المطوع على مرافقته لي أثناء العملية.