‏عاود الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء أمس على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي، بعد الراحة التي منحها الجهاز الفني بقيادة التونسي فتحي الجبال للاعبين، وذلك استعداداً لمواجهة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال آسيا عندما يواجه السد القطري، يوم الإثنين المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وقد أدى اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسيه في لقاء الذهاب تدريبات استرجاعية فيما أدى البقية تدريبات اشتملت على الجوانب الفنية والتكتيكية، كما شهدت التدريبات غياب مهند عسيري، وحسين المقهوي، حيث تواجدا بالعيادة الطبية بالنادي، فيما أجرى علي عواجي عملية تثبيت الكتف وتكللت بالنجاح.من جهة أخرى تسلمت إدارة التشغيل والصيانة بالنادي بقيادة حسن مريع مهامها بشكل رسمي حيث ستتولى الإشراف على تذاكر لقاء الإياب أمام السد والمنتظر أن يشرع موقع مكاني في بيعها اليوم (الخميس)، كما حددت إدارة التشغيل والصيانة وبالاتفاق مع مجلس إدارة النادي قائمة أسعار التذاكر، والتي ستكون على النحو التالي «20 ريالا للموحدة، و300 ريال للمنصة الفضية، بينما 500 ريال المنصة الذهبية».